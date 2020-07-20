Министр финансов Крыма предложила установить льготу по уплате налога на электротранспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя совета министров - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико предложила установить льготу по уплате транспортного налога на электрокары, разрабатывается также региональный законопроект о развитии электротранспорта, сообщает в понедельник пресс-служба Центра городских компетенций Агентства стратегических исследований (АСИ).

"В правительстве Крыма уже давно думали о развитии электротранспорта в регионе, бизнес тоже уже готов. Однозначно можно установить льготу по транспортному налогу на эту технику, также посмотрим, просчитаем, какие еще льготы можем предложить", - приводятся в сообщении слова зампредседателя cовета министров - министра финансов Крыма Ирины Кивико, которая приняла участие в марафоне городских изменений #Urbansprint.

Бизнесмен Александр Лебедев сообщил, что на набережной Алушты построено пять заправок, а развитие этого вида бизнеса требует поддержки со стороны государства. "Как сделать, чтобы в Крыму купить 1 000 электрических машин, установить электрические заправки, сделать ТО и воспользоваться тем, что электромобили в 10 раз дешевле в эксплуатации? Думаю, здесь точно понадобится государственное участие деньгами", - цитирует пресс-служба слова Лебедева.

В марафоне городских изменений приняли участие около 200 отельеров и свыше 100 представителей муниципалитетов Крыма. Проект проводится в рамках подготовки к большому форуму "Сильные идеи для нового времени", который пройдет 21 сентября в Сочи. На нем будут представлены передовые практики и идеи, которые складываются в регионах и которые необходимо поддержать на федеральном уровне.

#Urbansprint - новый проект программы АСИ "100 городских лидеров" по вовлечению жителей в развитие городской среды, а также усилению компетенций и сплоченности местных сообществ. Проект реализует Центр городских компетенций АСИ, созданный в июле 2018 года. С июля по сентябрь марафоны #Urbansprint пройдут в Алуште, Екатеринбурге, Петропавловске-Камчатском, Рыбинске, Рязани и других городах. Первые марафоны #Urbansprint уже прошли в Тюмени и Рязани. В Тюмени решались вопросы антропогенного воздействия на водные городские объекты, а также формирования и поддержки водно-зеленого каркаса города.

Первый опытный образец электробуса "Эльтавр-дилижанс" создали на крымском предприятии "Эльтавр" в конце 2015 года. В 2016-м в Симферополе выпустили первый грузовой вариант машины. Мелкосерийное производство электробусов ведется уже около трех лет, а электрогрузовиков - с 2019 года. Пока за весь период было выпущено немногим более двух десятков машин. Крымские электромобили пока используются в основном в туристической отрасли, в частности, с 2017 года они стали основным видом транспорта на терренкурах национального парка "Кисловодский" в Ставропольском крае. В общей сложности экологически чистые машины перевезли уже более 1 млн туристов.