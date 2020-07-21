Власти Еврейской автономной области к осени 2022 года вдвое сократят дефицит врачей

ТАСС, 21 июля. Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) намерено к осени 2022 года более чем наполовину сократить дефицит врачей за счет выпускников медицинских вузов. Об этом сообщило журналистам во вторник управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства автономии.

"В этом году от ЕАО в ординатуру направляются 17 молодых специалистов. <…> Через два года, окончив ординатуру и получив специализацию, эти 17 врачей пополнят штат онкологического диспансера областной и детской областной больниц", - говорится в сообщении.

Пятеро студентов будут учиться в московских вузах, остальные поступили в университеты Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Улан-Удэ и Новосибирска. "Осенью этого года областные учреждения здравоохранения ожидают возвращения восьми выпускников ординатуры. В следующем году должны прийти еще шестеро", - добавили в управлении.

Ранее регион подписал целевые договоры на обучение в медицинских вузах с еще 60 выпускниками школ.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%. Он предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям: по специальности "Лечебное дело" - 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "Педиатрия" - 75%.