Служба занятости готова предложить жителям Пермского края 20 тыс. вакансий

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Центр занятости населения Пермского края сможет предложить для жителей региона 20 тыс. вакансий. Об этом ТАСС сообщили в краевом Министерстве социального развития.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и региональным властям совместно с Банком России принять все необходимые меры для того, чтобы рынок труда полностью восстановился к 2021 году после пандемии и помочь людям вернуться к работе.

"Служба занятости ведет свою основную работу - поиск подходящей работы для обратившихся граждан. Сегодня доступно по Пермскому краю почти 20 тыс. свободных вакансий с заработной платой выше МРОТ. Все вакансии [размещены] в открытом доступе на портале "Работа в России", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

По информации краевого Минсоцразвития, в центре занятости зарегистрировано более 50 тыс. граждан, признанных безработными. Это больше, чем в аналогичные периоды прошлого года, но соответствует общероссийским параметрам ситуации на рынке труда. Но не все из них потеряли работу из-за пандемии, более 20,2 тыс. граждан долгое время не работали и ранее, а сейчас впервые обратились в службу занятости. Свыше 7,7 тыс. граждан потеряли работу до 1 марта 2020 года, более 8,1 тыс. человек уволились по собственному желанию. "Наибольшее количество безработных граждан фиксируется в городах, несмотря на то, что количество предложений о приеме на работу по городам существенно выше, чем по сельским территориям. Женщин среди признанных безработными больше, чем мужчин. Наибольшее количество безработных приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет, преимущественно среди женщин", - добавляют в ведомстве.

В условиях пандемии были увеличены размеры минимального и максимального пособия по безработице, введены дополнительные выплаты на каждого ребенка безработным, предусмотрено продление пособия, гражданам, которые закончили его получать в установленном порядке. Из федерального бюджета безработным Пермского края уже выплачено более 1,2 млрд рублей. На сайте "Работа России" представлены такие вакансии как маркетолог, риелтор, водитель такси, курьер доставки посылок, помощник машиниста электровоза, менеджеры по продажам различных товаров и услуг, парикмахер, руководитель отдела персонала и многие другие.