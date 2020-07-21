"Деловые Линии" открывают первый склад в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Транспортно-логистический оператор ГК "Деловые линии" открывает первый склад в Кабардино-Балкарии (КБР), который будет обслуживать несколько районов региона, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Новый терминал группы компаний "Деловые линии" в Нальчике имеет площадь 640 кв. м - к сентябрю его планируется расширить до 1 200 кв. м. <...> Терминал будет обслуживать сразу несколько населенных пунктов региона: Азау, Баксан, Терек, Майский, Моздок, Чегем", - говорится в сообщении.

Ранее ближайший пункт приема грузов находился в Пятигорске - примерно в 100 км от Нальчика. "Мы видим большой потенциал роста для грузопотока в Кабардино-Балкарии - только в первом квартале 2020 года объем грузов из региона составил 204 т, а в регион - 168 т", - добавили в пресс-службе.

Склад сможет обрабатывать порядка 70 т сборного груза в неделю, а в перспективе будет использоваться и для услуг ответственного хранения. Услугами "Деловых линий" в регионе пользуются компании и индивидуальные предприниматели, которые чаще всего заказывают перевозку оборудования, запчастей и одежды.

ГК "Деловые Линии" - крупнейший транспортно-логистический оператор России, занимает первое место по объему складских площадей в регионах РФ. География доставки - более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Восточная Азия и Европа. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, доставку "от адреса и до адреса" по городу и региону (включая экспресс-перевозки), аутсорсинг логистики (3PL-услуги). Сеть терминалов насчитывает более 260 подразделений в 181 городе России.