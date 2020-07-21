В Северной Осетии с апреля оказали единовременную адресную помощь более 5 тыс. семьям

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июля. /ТАСС/. Более 41 млн рублей перечислено в качестве единовременной адресной помощи с середины апреля 5103 семьям в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам онлайн-связи премьер-министра региона Таймураза Тускаева с министром труда и социального развития республики Борисом Хубаевым.

"С 14 апреля по настоящее время состоялось 39 заседаний межведомственной комиссии республики по рассмотрению обращений граждан об оказании единовременной адресной помощи, по итогам которых помощь оказана 5103 получателям на общую сумму более 41 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил Борис Хубаев, в связи с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции для поддержки жителей республики было принято постановление правительства об оказании единовременной адресной помощи отдельным категориям гражданам. В первую очередь это семьи из числа получающих детские пособия по 150 рублей, которые в связи с введением ограничительных мер потеряли доход. Таким семьям осуществляется единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в возрасте старше трех лет.

Также предусматривается единовременная адресная помощь семьям, не относящимся к этой категории, но которые полностью потеряли доход по причине введения ограничительных мер.