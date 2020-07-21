В регионах Северного Кавказа ожидаются ливни, град и шквалистый ветер

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ливневые дожди с градом и шквалистым ветром ожидаются в регионах Северного Кавказа в ближайшие часы и до четверга включительно. Штормовое предупреждение распространили региональные управления МЧС во вторник.

Дождь сменит сильную жару, которая наблюдалась в регионе в последние дни, на некоторых территориях температура воздуха превышала 40 градусов. Высокие температуры в горах вызывают активное таяние ледников, если начинают идти еще и сильные дожди, возникают селевые потоки, реки наполняются водой до неблагоприятных отметок и в течение короткого времени достигают низинных частей местности.

"В период с 12:00 до 14:00 и далее до конца суток 21, 22 июля по территории Кабардино-Балкарии ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды, в горах сход селей малых объемов", - говорится в сообщении регионального управления чрезвычайного ведомства.

Прогнозируется подтопление низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, подтопление строений, расположенных в пойме, возможно нарушение дренажных систем. Ветер может повредить кровли строений, линии электропередачи, слабо закрепленные конструкции, рекламные щиты, деревья и сельскохозяйственные культуры.

Схожая ситуация ожидается в Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике 21-23 июля. "В период с 13:00 до 15:00 21 июля и до конца суток, а также в течение суток 22 июля, ночью и утром 23 июля местами в Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с; на реках ожидаются подъемы уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема", - говорится на сайте управления МЧС по региону.

По данным Ставропольского гидрометцентра днем и до конца суток 21 июля местами по Ставропольскому краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с. В Карачаево-Черкесии дождь будет кратковременным, но сильным, с грозой и градом, в северных районах республики регистрируется пожароопасность 4-го класса. Штормовое предупреждение действует и в Дагестане, но там синоптики и спасатели предупреждают о сильной жаре. "В период с 13:00 до 16:00 20-21 июля 2020 года в Республике Дагестан ожидается сильная жара: в низменных районах будет до плюс 42 градусов, в предгорных районах - плюс 40 градусов", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.