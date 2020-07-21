"Умные города" Ставрополья разработают индивидуальные туристические бренды

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Города-участники проекта "Умный город" на Ставрополье разработают индивидуальные туристические бренды, которые станут агрегаторами в продвижение услуг и товаров региона. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального информационно-аналитического центра - "Умное Ставрополье".

"Глава края внес предложение об индивидуализации и узнаваемости каждого города, участвующего в цифровизации городского хозяйства. Уникальные бренды будут закреплены как на туристических панелях, так и служить логотипами интерфейсов туристических порталов городов-участников проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все модули, задействованные в туристическом сегменте, планируется оснастить элементами фирменного стиля

"Брендирование - эффективный способ продвижения товаров и услуг, в том числе туризма и сервиса. Города Ставрополья, ставшие участниками ведомственного проекта "Умный город", абсолютно уникальны, особенно краевые курорты, имеющие федеральное значение. В этой связи, глава региона сгенерировал мысль о создании неповторимого брендового облика городов, по которым их будут узнавать с "одного клика", - рассказал директор регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергей Рудометкин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он отметил, что брендирование поможет региону в продвижении товаров и услуг. "Участникам придется найти самые лучшие, самые исключительные и узнаваемые черты и "изюминки" своих городов, которые далее перенесутся на туристические сервисы и впоследствии станут агрегаторами в продвижение услуг и товаров региона", - добавил директор центра.

Проект "Умный город" начали реализовывать в Железноводске в январе 2020 года. В настоящее время в городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные" остановки и "умные" пешеходные переходы. Участниками регионального проекта "Умный город" станут также Ставрополь, Невинномысск, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Георгиевск, Лермонтов и Минеральные воды.