На Ставрополье ремонтируют путепровод, построенный 50 лет назад

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт путепровода, построенного около 50 лет назад, начали в Минеральных Водах. За это время он ни разу не обновлялся и передвижение по нему стало небезопасным, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства дорожного строительства и транспорта.

"В городе Минеральные Воды приступили к капитальному ремонту путепровода через железную дорогу, расположенного в створе улиц Железнодорожная и Ломовая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот путепровод соединяет между собой две части города. Ежедневно здесь проезжает почти 3500 автомобилей в час. С момента строительства в 1971 году его ни разу не ремонтировали.

"За годы эксплуатации путепровод практически разрушился, из-за чего передвижение по нему для жителей и гостей города стало крайне небезопасным. В этой связи, было принято решение о выделении средств на его капитальный ремонт в размере более 45 млн рублей из дорожного фонда края", - сказал министр дорожного строительства и транспорта края Евгений Штепа, слова которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что в настоящее время проводится демонтаж старых конструкций и барьерного ограждения. Также рабочие приступают к ремонту ригелей - несущих линейных элементов, которые представляют собой стержень или же балку. По всему путепроводу, протяженностью более 700 метров, планируется заменить 80 балок. Помимо этих работ планируется обустроить перильное и барьерное ограждение, а так же освещение.