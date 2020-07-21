На Ставрополье в 27 территорий края до конца года заменят окна в школах и детских садах

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Оконные блоки до конца 2020 года заменят в учреждениях образования, которые находятся на 27 территориях Ставрополья. На эти цели будет направлено около 90 млн рублей, сообщили журналистам во вторник в управлении по информполитике правительства края.

"На этот год работы по замене оконных блоков в школах, детских садах и организациях дополнительного образования запланированы на 27 территориях. Из краевого бюджета на эти цели выделено более 88 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным управления, уже полностью работы завершены в Ставрополе, а также в Буденновском, Нефтекумском, Новоалександровском и Туркменском муниципальных образованиях. На стадии завершения - в Красногвардейском и Курском районах.

Отмечается, что замена окон проводится по краевой государственной программе "Развитие энергетики, промышленности и связи" (подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности").