Главврач башкирской больницы, где медсестер якобы заперли в морге, уволилась

ТАСС, 21 июля. Главный врач Архангельской центральной районной больницы в Башкирии, в которой двух медсестер якобы изолировали в помещении морга, уволилась по собственному желанию, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава республики.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что двух медсестер изолировали в морге Архангельской центральной районной больницы (ЦРБ) из-за их контакта с пациентом, имевшим коронавирусную инфекцию.

"Да, главный врач уволилась по собственному желанию", - сказала собеседница.

После публикации информации о медсестрах в местных СМИ Минздрав региона и прокуратура начали проверку. В пресс-службе министерства отмечали, что в изоляторе работники провели одну ночь.

На территории Архангельской ЦРБ в одном здании находятся два помещения с двумя отдельными входами. Одно из них - патолого-анатомическое отделение и помещение для хранения трупов, с 14 по 18 мая, когда вышли публикации, тел там не было. Второе помещение - это лаборатория, которую переоборудовали под изолятор для сотрудников, находившихся в контакте с пациентами, зараженными коронавирусом. Изолятор соответствовал всем предписанным нормам и имел хорошие условия: душ, туалет, кровати. Изоляцию этих сотрудников сделали, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора в связи с положительным анализом у одного из пациентов, отмечали в пресс-службе Минздрава Башкирии.