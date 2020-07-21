В Северной Осетии восемь выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июля. /ТАСС/. Восемь выпускников в Северной Осетии сдали единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Стали известны результаты первого дня единого государственного экзамена по русскому языку, который прошел 6 июля. В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 2 496 человек. Из них 2 248 выпускников преодолели минимальный порог, 535 участников ЕГЭ набрали свыше 81 балла, а 8 человек добились абсолютного результата - 100 баллов", - говорится в сообщении.

Максимальные баллы получили выпускники шести школ Владикавказа: Прохор Молодцов из 47-й школы, Динара Чельдиева и Елизавета Дзагоева из 38-й школы, Сармат Секинаев из 17-й школы, Елизавета Алексеева из 5-й гимназии и Валерия Туаева из 7-й школы. 100 баллов получили также выпускница школы №3 города Алагир Валерия Бадоева и Виктория Кисиева из школы села Сунжа.

"В течение ряда лет чаще всего выпускники республики максимального результата добиваются на ЕГЭ по русскому языку. Эта положительная тенденция сохранилась и в этом году. Через пару дней будут известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который прошел 7 июля (экзамен проходил два дня - прим. ТАСС), надеемся, что они нас тоже порадуют", - цитирует пресс-служба министра образования и науки республики Людмилу Башарину.

В 2017 году максимального результата на ЕГЭ по русскому языку добились два выпускника, в 2018 стобалльников было уже 7, в 2019 - 9 человек.