Строительство набережной началось в Певеке

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Строительство благоустроенной набережной с прогулочной зоной началось в Певеке - самом северном городе России, который находится на территории Чукотского автономного округа. Подрядная организация уже провела инженерно-геодезические изыскания на месте будущего объекта отдыха, сообщили в среду ТАСС в департаменте промышленной политики Чукотского АО.

Проект благоустройства набережной победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда". В 2019 году власти Певека предложили жителям города проголосовать за проект, который, по их мнению, достоин представить Чукотку на всероссийском конкурсе. В опросе приняли участие более двух тысяч человек, почти 80% из них высказались за преображение городской набережной.

"Специалисты АО "СевКавТИСИЗ" провели инженерно-геодезические изыскания на будущей набережной. Результаты будут использованы для дальнейшей подготовки проектной документации, разработки проектных решений. В настоящий момент благоустроенного места для прогулок по берегу Восточно-Сибирского моря в Певеке, который расположен почти за 700 километров от окружного центра, нет, так что новая набережная станет отличным подарком для горожан", - уточнил собеседник агентства.

Планируется, что строительство объекта будет завершено в конце 2021 года, и в арктическом порту появится прогулочная зона со смотровой, спортивной и детской площадками, а также со световыми объектами и малыми архитектурными формами. На преображение городской достопримечательности будет выделено порядка 45 млн рублей из средств федерального бюджета.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. На Чукотке по нацпроекту в 2020 году планируется построить 2,5 тыс. кв. м жилья для расселения аварийного жилого фонда.

Певек - самый северный город России. Расстояние до Анадыря - около 700 км, население - 5 000 человек.