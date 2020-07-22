Власти КБР предложат включить создание инфраструктуры для курортов в нацпроект по туризму

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направили предложения по развитию туристической инфраструктуры региона для возможного включения в разрабатываемый в Ростуризме нацпроект "Туризм и инфраструктура гостеприимства". Об этом ТАСС сообщил в среду министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Он подчеркнул, что 60% населения путешествуют в пределах России. Президент РФ Владимир Путин назвал очевидной необходимость развития внутреннего туризма, особенно в условиях, когда многие страны остаются закрытыми из-за пандемии.

"Ростуризм приступил к верстке нового нацпроекта, который, возможно, вскоре появится в России под названием "Туризм и индустрия гостеприимства". Мы направили информацию, в которую постарались включить максимальное количество инфраструктурных объектов, необходимых для развития основных туристских дестинаций Кабардино-Балкарии, в том числе тех, в которых инфраструктуры нет вообще", - рассказал Шогенцуков.

Среди направленных предложений - строительство дороги до турбаз Башиль и Чегем, важное для освоения Чегемского направления, инфраструктурное развитие Юсенги и Адыр-Су в Эльбрусском районе. Назревший и актуальный вопрос - обустройство местности Джылы-Суу посредством строительства инженерной обеспечивающей инфраструктуры, включающей сети электро-, газо-, и водоснабжения, очистные сооружения и т. д., уточнил министр, подчеркнув, что речь идет о многомиллиардных государственных инвестициях. "Средняя стоимость подобной дороги, до турбаз в Чегемском районе, примерно 3 млрд рублей, вместе с тем мы понимаем, что без инфраструктуры развития не будет, поэтому надеемся, что федеральные власти отнесутся с пониманием к нашим запросам, что поможет активнее осваивать новые направления", - добавил он.

В целом были описаны все туристические места, в том числе и дальнейшее развитие инфраструктуры в Баксанском ущелье, которое включает подводящую инфраструктуру к ВТРК "Эльбрус", строительство канатных дорог и освоение новых трасс на горе Чегет, реконструкция дорог и строительство нового подъемника на Уллу-Тау и т. д. Кроме того, учтены, систематизированы и предложены к рассмотрению все объекты, которые на финишных точках имеют выходы к Большому Кавказскому хребту. "Поскольку нацпроект - это масштабное мероприятие с точки зрения финансирования, и направлен, прежде всего, на формирование магистральной инфраструктуры, то мы постарались включить в предложения территории, для развития которых оно жизненно необходимо", - добавил собеседник агентства.

Туристическая сфера КБР

Традиционно популярными среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии остаются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии. Для посещения открыты лагерь "Уллу-Тау" (Приэльбрусье) и гостиный двор "Уштулу" (Черекский район), многие отдыхают на термальных источниках "Гедуко" и "Янтарный".

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" расположен в предгорной зоне, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы КБР Долинске. Специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.

Здесь есть свыше десяти минеральных источников и скважин, он занимает территорию площадью около 2 тыс. га. Большая часть курорта - парковая и лесопарковая зона, куда входит Нальчикский парк культуры и отдыха (создан в 1850 году, на 120 га произрастают более 140 видов деревьев и кустарников Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, Южной Европы, Малой Азии, Китая и Японии).

По данным Министерства курортов и туризма КБР, регион в 2018 году посетили 552,3 тыс. отдыхающих, в 2019 году в республике отдохнули уже 602 тыс. человек. Из-за пандемии в марте 2020 года власти региона закрыли все туристические объекты и весь санаторно-курортный комплекс, как следствие в первом полугодии турпоток в КБР снизился на 50%. В настоящее время перечень объектов природно-рекреационного туристического комплекса КБР насчитывает 221 предприятие, республика единовременно может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих.