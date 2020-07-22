Ставрополье планирует провести фестиваль уличного искусства "Культурный код"

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Фестиваль уличного искусства "Культурный код" в поселке Солнечнодольске Ставропольского края пройдет в сентябре-октябре 2020 года, если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщил в среду губернатор региона Владимир Владимиров.

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" ранее огласила результаты голосования по проведению фестивалей "Культурный код". Фестивали пройдут в Татарстане, Ставропольском крае, Челябинской и Нижегородской областях. На Ставрополье площадкой фестиваля станет поселок городского типа Солнечнодольск.

"Международный фестиваль уличного искусства "Культурный код" в нашем крае состоится. Но сроки будут скорректированы. <…> Мы обсудили все вопросы с соорганизаторами из АНО "Россия - страна возможностей" и ОНФ. Договорились, что в зависимости от эпидобстановки и возобновления международного авиасообщения, фестиваль может пройти у нас этой осенью - с 15 сентября по 15 октября или с 15 мая по 15 июня 2021 года", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

"Центральным моментом события станет создание граффити-композиций на фасадах многоквартирных домов. Это будут, по сути, огромные картины, благодаря которым Солнечнодольск получит новое лицо. В момент их написания "живое" присутствие тысяч зрителей не обязательно, а сделать трансляцию - не проблема. <...> Мы сможем любоваться граффити после их создания", - добавил глава региона.

По его словам, в настоящее время продолжается подготовка к фестивалю, готовятся фасады. Эскизы граффити предварительно обязательно должны быть согласованы с жителями поселка. Муниципалитет держит этот вопрос на контроле.

Уточняется, что для проведения фестиваля власти привлекли дополнительное софинансирование, в том числе средства спонсоров.

О поселке

Поселок Солнечнодольск находится на берегу крупного Новотроицкого водохранилища, где расположены несколько десятков туристических баз. Солнечнодольск начал создаваться 47 лет назад для работников Ставропольской ГРЭС, в нем было построено 55 многоквартирных домов.

О фестивалях

Проект "Культурный код" начался в декабре 2019 года, он входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Фестивали планировалось провести с 15 апреля по 30 октября, ожидается, что в каждом регионе фестиваль будет длиться не менее 20 дней.

Участниками станут порядка 40 художников из разных стран мира, которые будут расписывать фасады зданий, создавая музеи под открытым небом. Кроме росписи фасадов, участники смогут посетить мастер-классы и творческие встречи с известными художниками. Для гостей будут созданы креативные пространства знакомства с современным искусством: выставки, лекции о новых течениях в искусстве и экскурсии по площадкам проведения фестивалей.