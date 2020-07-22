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На Ставрополье 10 районных больниц получили 22 новых реанимобиля

Машины оснащены оборудованием, которое необходимо для оказания экстренной помощи

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Ключи от 22 реанимобилей получили главные врачи 10 районных больниц Ставрополья. Машины максимально оснащены оборудованием, необходимым для оказания экстренной помощи, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы региона.

"В Ставрополе губернатор Владимир Владимиров вручил ключи от новых реанимобилей главным врачам районных и городских больниц. 22 автомобиля получены краем в результате сотрудничества с федеральным центром. Эти машины максимально оснащены оборудованием, которое необходимо для оказания экстренной помощи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реанимобили отправились в отделения скорой медицинской помощи 10 районных больниц, станции скорой медицинской помощи Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, а также в Ставропольскую краевую клиническую больницу.

"Каждая такая машина - по сути, "медицинская палата", в которой есть все, чтобы на месте обеспечить высококвалифицированную первую помощь", - прокомментировал губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что за 2016-2019 годы в медицинские организации края поступило 207 новых автомобилей скорой медицинской помощи, которые были закуплены на краевые, федеральные средства и при поддержке инвесторов.

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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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