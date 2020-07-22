Дома вблизи заповедника под Курском оформят после постановления правительства РФ

КУРСК, 22 июля. /ТАСС/. Постановление правительства РФ позволит скорректировать границы буферной зоны государственного заповедника имени В. В. Алехина в Курской области и оформить в собственность находящиеся там жилые дома. Проект постановления направят на повторное согласование до 23 июля 2020 года, сообщается в среду на официальном сайте администрации Курской области.

"Минприроды России доработал проект постановления правительства Российской Федерации по охранным зонам государственных заповедников, национальных парков и памятников природы. Он будет направлен на повторное согласование в федеральные министерства и ведомства до 23 июля 2020 года. Это даст возможность скорректировать границы буферной зоны заповедника и оформить в собственность располагающиеся на охраняемой территории дома жителей Кукуевки", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в администрации региона, продолжаются переговоры с руководством заповедника об условиях согласования хозяйственной деятельности с собственниками земельных участков, которые ранее получили разрешения на строительство. Одним из условий является передача заповеднику пяти памятников природы регионального значения и прилегающие к ним земли площадью 405 га.

Конфликт между жителями деревни в Курской области и представителями биосферного заповедника возник в 2018 году после создания охранной зоны вокруг заповедника. После этого Росреестр стал отказывать в регистрации права собственности на частные дома, построенные в границах буферной зоны. В июле 2019 года губернатор региона Роман Старовойт обратился в правительство РФ, федеральные ведомства с просьбой о содействии в решении проблемы владельцев свыше 2 тыс. участков. Очередное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь жители деревни опубликовали в соцсетях 18 июля 2020 года.

Государственный биосферный заповедник имени профессора В. В. Алехина, образованный на территории Курской области в 1935 году, с 1979 года входит в международную сеть резерватов ЮНЕСКО, которая призвана сохранить для будущих поколений типичные природные экосистемы.