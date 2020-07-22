Больницу, построенную 50 лет назад, отремонтируют в ставропольском селе

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Участковую больницу в селе Казьминском Ставропольского края, построенную 50 лет назад, отремонтируют в 2020 году. В ней обслуживается более 8,5 тыс. человек, а износ здания достиг 100%, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В селе Казьминском Кочубеевского района ремонтируется участковая больница, которая расположилась в здании 1960 года постройки. С тех пор капитального ремонта здание не видело. Так как больница обслуживает население более 8,5 тыс. человек, а износ здания достиг 100%, объект был включен в программу Ставропольского края "Развитие здравоохранения", предусматривающую капитальный ремонт и улучшение материально-технической базы медучреждений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из краевого бюджета на ремонт было выделено порядка 29 млн рублей. На сегодняшний день проведены демонтажные и штукатурные работы внутри здания и по фасаду, оборудованы внутренние гипсокартонные перегородки, утеплен фасад здания. Также заменены внутренние коммуникации: электрические сети, система водоснабжения и водоотведения, смонтирована вентиляция. Выполняются работы по замене системы отопления, окон и дверей, укладке плитки на стены, монтажу пожарной сигнализации.

Сообщается, что здание получит также новую кровлю. Для удобства маломобильных групп населения оборудуют пандус. В целях безопасности будет смонтирована система видеонаблюдения.

"В текущем году в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" за счет краевого бюджета ведется ремонт на 70 объектах здравоохранения. Капитальный ремонт в Казьминской участковой больнице позволит обеспечить жителям села качественную и доступную медицинскую помощь. Мы рассчитываем, что уже осенью обновленная больница сможет принимать пациентов", - говорит первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, слова которого приводятся в сообщении.