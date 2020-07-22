Более 27 тыс. семей в Дагестане получили пособия на первенца за шесть месяцев 2020 года

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Более 27 тыс. дагестанских семей получили пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребенка за первое полугодие текущего года в рамках программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящей в нацпроект "Демография". Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба министерства труда и социального развития Дагестана.

"Министерство труда и социального развития Республики Дагестан продолжает реализацию программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках нацпроекта "Демография". Цель проекта - повышение уровня рождаемости в регионе путем осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. С января по июнь 2020 года управления соцзащиты населения Минтруда Дагестана обеспечили выплатами 27 402 семей", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, выплаты осуществляются за счет федерального бюджета. Объем финансирования на 2020 год составляет около 4 млрд рублей.

Уточняется, что ежемесячные пособия на первого ребенка можно получить, если размер дохода на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В Дагестане прожиточный минимум на I квартал 2020 года для трудоспособного населения составляет 10 тыс. 58 рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный до 2024 года, включает в себя пять федеральных проектов. На реализацию нацпроекта всего планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.