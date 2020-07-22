Около 100 санаториев возобновили свою работу на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Санатории Кавказских Минеральных Вод с 1 июня приняли на отдых и лечение более 13 тыс. человек. Всего уже после нескольких месяцев простоя из-за пандемии на данный момент открылись около 100 здравниц из 124, сообщило в среду Министерство оздоровительных курортов и туризма Ставропольского края.

"Курортный сезон в Ставропольском крае в 2020 году начался позже обычного в связи со сложившейся эпедимиологической ситуацией, но несмотря на это активно набирает обороты. По состоянию на 22 июля из 124 санаторно-курортных учреждений Ставропольского края 99 санаториев открылись и приняли на отдых и лечение более 13 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время в санаторно-курортных учреждениях Ставропольского края забронировано более 14 тыс. путевок с глубиной бронирования в месяц.

Отмечается, что с июня на Кавминводах открыты курортные парки и терренкуры, запущены фонтаны. Большинство бюветов с минеральной водой также возобновили деятельность.

"После снятия и дополнительного смягчения ограничений прогнозируется позитивный сценарий по увеличению турпотока и высокий спрос на услуги отдыха и оздоровления в Ставропольском крае", - сообщается в пресс-релизе.

Работа курортной отрасли и объектов туристской инфраструктуры в Ставропольском крае была приостановлена в связи с распространением в России и мире коронавируса с конца марта 2020 года. С 1 июня 2020 года в связи со стабилизацией обстановки в регионе смогли начать работу санатории, имеющие медицинские лицензии.