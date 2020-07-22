Дагестан направит 244 млн рублей на внедрение цифровой образовательной среды в школах

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана готовы направить более 244 млн рублей на оснащение 124 образовательных организаций оборудованием для реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда", следует из материалов портала госзакупки.

"Заказчиком аукциона "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" выступает Министерство образования и науки Республики Дагестан. Начальная цена контракта - более 244,5 млн рублей. Источник финансирования - средства федерального бюджета", - говорится в материалах.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 июля, торги состоятся 30 июля. Победитель тендера должен будет до 25 августа поставить в 124 общеобразовательные и профессиональные образовательные организации республики 3 876 ноутбуков, 204 интерактивных панели и 102 многофункционального устройства.

Проект "Цифровая образовательная среда" направлен на создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Он включает в себя материально-техническое оснащение учебных заведений, скоростной интернет, образовательные сервисы с контентом, систему цифровых видеотрансляций и дистанционного обучения, электронные базы данных, федеральную государственную информационную систему "Моя школа" и многое другое.