Глава РАН: создание мультиуниверситета на Сахалине позволит эффективно осваивать ресурсы

ТАСС, 23 июля. Запуск на Сахалине проекта по взаимодействию регионов, вузов, научных организаций и реального сектора экономики - мультиуниверситета - позволит готовить новые кадры для науки и промышленности, осваивать ресурсы с научно-технологической платформы. Об этом сообщил в четверг президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

В четверг состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между правительством Сахалина, Российской академией наук, Сахалинским государственным университетом и представителями ведущих вузов страны. "Соглашение нацелено на то, чтобы весь Сахалин получал новые кадры, которые смогут работать в современной наукориентированной промышленности. Это, конечно, важно и уникально для нашей страны <...> На Сахалине есть много задач, которые, безусловно, наукоемкие и технологически ориентированные. И хорошо, что руководство Сахалина вышло с такой инициативой и собирает силы, чтобы осваивает Сахалин с такой научно-технологической платформы", - сказал Сергеев.

По его словам, РАН готова помогать в решении этих задач. Глава академии добавил, что на предложение войти в мультиуниверситет откликнулись многие вузы, а в дальнейшем к ним присоединятся и академические институты. Сергеев считает, что такой большой интерес вызван тем, что Сахалин - уникальное место и для развития технологий, и в общем это одна из ключевых точек на территории страны.

"Сахалин полон нефти, газа и угля, но требуется современное производство и технологии по их переработке, чтобы не просто экспортировать сырье. И очень хорошо, что сервисные центры крупных добывающих компаний будут расположены в новом университете. Конечно, Сахалин важен и для освоения ресурсов морей, и это не только шельф, но и глубоководные ресурсы, в том числе минеральные. И в их освоении Сахалин может быть флагманом", - добавил глава РАН.

Мультиуниверситет - проект по взаимодействию российских регионов, организаций реального сектора экономики, отечественных и зарубежных вузов и научных организаций. Общая задача - совместно создавать новые образовательные программы и научно-технологические инициативы с применением современных цифровых технологий. Идея заключается в том, чтобы все жители Дальнего Востока имели равный доступ к качественному высшему образованию, а выпускники вузов отвечали потребностям стратегического развития Дальнего Востока.