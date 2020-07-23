Умная цифровая система будет отслеживать коммунальные аварии на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Ставрополье с осени будет внедрять единую систему мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это позволит отслеживать динамику аварийности и контролировать устранение неполадок, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"С 1 сентября Ставропольский край подключается к единой системе мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов в сфере ЖКХ, разработанной Минстроем России совместно с Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На единой цифровой платформе будет размещаться не только оперативная и достоверная информация об инцидентах на объектах жилищно-коммунальной сферы, но и о запланированных и реализованных мероприятиях по их устранению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неполадки в сфере тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также эксплуатации жилья на этой цифровой платформе будут фиксироваться через Систему-112.

"Информация будет заноситься в систему по единому стандарту. Данные будут поступать в ситуационный центр Минстроя России, что позволит точнее анализировать текущее состояние сетей и своевременно выявлять объекты, находящиеся в более критическом состоянии, а также отслеживать динамику аварийности и контролировать устранение неполадок. Планируется, что система будет постоянно мониторить данные о прохождении осенне-зимнего периода, в том числе фиксировать отклонения фактических дат старта отопительного сезона от графика и причины несоблюдения сроков", - сообщается в пресс-релизе.

По данным ведомства, в пилотном режиме система уже работает в шести регионах страны: Санкт-Петербурге, Калининградской области, Московской области, Саратовской области, Сахалинской области и в Якутии.