Utair начнет полеты между Махачкалой и Сочи с 8 августа

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Прямой регулярный авиарейс по маршруту Махачкала - Сочи откроет авиакомпания Utair с 8 августа. Об этом сообщил ТАСС в четверг помощник генерального директора махачкалинского аэропорта Мурад Шамсудинов.

"С 8 августа этого года авиакомпания Utair запускает прямой регулярный рейс по маршруту Махачкала - Сочи. Рейс будет выполняться два раза в неделю на самолетах ATR 72 вместимостью 70 кресел", - сказал Шамсудинов.

По его словам, рейсы будут выполняться по средам и субботам, продолжительность полета составит 1 час 50 минут. "Это будет первый прямой авиарейс по данному маршруту", - добавил собеседник агентства.

Ранее гендиректор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов говорил ТАСС, что в этом году также прорабатывается вопрос запуска прямого авиасообщения в такие города, как Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Самара и Симферополь.

В 2019 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - свыше 1,5 млн человек, что на более чем 200 тыс. пассажиров больше по сравнению с показателем 2018 года.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а до закрытия в РФ международного авиасообщения - в города Казахстана, Турции и ОАЭ.