На Мамаевом Кургане открыли обелиск в честь защищавших Сталинград уроженцев Адыгеи

МАЙКОП, 23 июля. /ТАСС/. Памятная стела, посвященная защищавшим Сталинград уроженцам Адыгеи, торжественно открыта в четверг на территории мемориального комплекса на Мамаевом Кургане в Волгограде, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Мурат Кумпилов.

"Сегодня по моему поручению делегация Адыгеи находится в городе-герое Волгограде. Представители республики прибыли для торжественного открытия памятной стелы, посвященной сыновьям и дочерям Адыгеи - защитникам Сталинграда. Мамаев курган, монумент "Родина-мать зовет!" - это памятные места, являющиеся символом доблести и героизма многонационального народа нашей страны. Низкий поклон Героям Сталинграда", - написал Кумпилов.

Представители Адыгеи возложили цветы к Вечному огню в зале воинской славы на Мамаевом кургане, братской могиле историко-мемориального комплекса и надгробию Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова. От имени жителей республики глава республики поблагодарил руководство Волгоградской области и всех, кто оказал содействие в установлении обелиска на Мамаевом кургане.

Обелиск установлен в виде раскрытой Книги Памяти, на нем высечены слова "Вечная слава сыновьям и дочерям Адыгеи - защитникам Сталинграда" на двух языках - русском и адыгском. Увековечивание памяти солдат и офицеров из Адыгеи - защитников Сталинграда было инициативой Совета ветеранов Адыгеи. Исследователи провели кропотливую работу для установления имен погибших земляков и тех, кто выжил в сражении, ставшем переломным в истории Великой Отечественной войны. Источником для исследования послужила Книга Памяти Республики Адыгея.

Из Адыгеи в годы войны было призвано 80 тыс. человек, более 33 тыс. из них погибли, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

Мамаев курган вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министерство культуры РФ планирует расширить историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде до берега Волги, как это планировал народный художник СССР Евгений Вучетич.