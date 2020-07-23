Всероссийский фестиваль "Деревня - душа России" перенесли на 2022 год

ВОЛОГДА, 23 июля. /ТАСС/. Всероссийский фольклорный фестиваль "Деревня - душа России", который планировалось провести в Верховажском районе Вологодской области в августе этого года, перенесен на 2022 год из-за пандемии. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по коронавирусу.

"Всероссийский фольклорный фестиваль "Деревня - душа России" перенесен на 2022 год. Верховажский район должен был принять гостей со всей страны с 14 по 16 августа. В связи с эпидситуацией организаторами рассматривались различные форматы проведения фестиваля: очное участие для жителей Вологодской области, заочное для участников из других регионов России. Однако из-за ограничительных мероприятий, по-прежнему действующих на территории Вологодской области, событие всероссийского масштаба перенесено на 2022 год", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном оперштабе, фестиваль перенесен на 2022 год, потому что в следующем году он пройдет в Кадуйском районе, это было давно запланировано, район к этому готовится, менять места проведения фестиваля нецелесообразно.

Фестиваль ежегодно проходит в Вологодской области, начиная с 2014 года. В этом году его планировалось провести уже в статусе всероссийского. Он длится несколько дней и включает выступления фольклорных коллективов со всей страны, тематические семинары, мастер-классы, конференции. В прошлом году фестиваль привлек более 700 участников. Символ действа - охлупень (деталь крыши из целого бревна на традиционных деревянных русских избах) мастера изготовили прямо на сцене и установили в завершающий день фестиваля в архитектурно-этнографическом музее "Семенково" под Вологдой.

По данным регионального оперштаба, на 23 июля в области подтверждено 2192 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 27 случаев. Выздоровели 1723 человека, умерли 19.