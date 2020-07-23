Минкультуры намерено направить 142,7 млн рублей на реставрацию башни Олафа в Выборге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ объявила конкурс на завершение ремонтно-реставрационных работ на средневековой башне Олафа в Выборге Ленинградской области. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок.

"Завершение ремонтно-реставрационных работ и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс крепостных построек и сооружений на острове, XIII-XIX вв. Башня Олафа, 1561-1564 гг.", (Ленинградская область, г. Выборг), начальная цена контракта - 142,7 млн рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет РФ", - говорится в материалах закупки.

Исполнителю по контракту предстоит до 25 ноября 2022 года выполнить реставрационные работы по кирпичной кладке, граниту (стены, откосы, лестницы, площадки), металлическим изделиям (лестницы, площадки, ступени, ограждения, решетки, ограждение маяка). А также создать фундамент под лифт и устроить каркас лифтовой шахты.

Выборгский замок - единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Он был основан в 1293 году во время третьего шведского крестового похода. Его главная башня - четырехугольный каменный донжон - получила имя святого Олафа в честь в честь короля Олафа II Харальдссона, утвердившего христианство в Норвегии. Выборгский замок - самый популярный туристический объект Ленинградской области, ежегодно его посещают около полумиллиона туристов.