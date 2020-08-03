В десятки раз дороже золота. Как новосибирцы доят змей и получают "чистый" яд

Серпентарий в Новосибирске — единственный сохранившийся в России, где в медицинских целях разводят и "доят" змей. Все остальные просто не пережили 90-е годы, а сейчас открыть с нуля такое учреждение необычайно сложно, в том числе потому что сама профессия герпетолога, работающего с ядом и умеющего доить змей, — очень редкая и опасная

Сибирский серпентарий в прошлом году отпраздновал 30-летие, и сейчас это рентабельное коммерческое предприятие с большими планами. Например, намечен переезд с арендуемых на собственные площади, а также исследовательская работа по возможному созданию первой в России поливалентной сыворотки, эффективной против укусов сразу трех видов гадюк. Под грозное шипение… Главный герпетолог Василий Кокенко рассказывает, что сегодня здесь содержится около 2,5 тыс. змей. Преимущественно — гадюка обыкновенная, именно на этом виде специализируется учреждение. Ее яд используется для изготовления мазей и сывороток. Есть и другие змеи, например моноклевая кобра. При этом пресмыкающееся "с улицы" сюда не возьмут. "У нас есть специальные ловцы, которые многие годы ловят гадюк по договору. Весной и осенью поставляют к нам змей из определенных районов Новосибирской и Тверской областей", — рассказывает Кокенко.

Переходим из одной комнаты в другую — в каждой примерно 15 клеток, в клетках по 25−30 змей, все поочередно шипят. В помещениях душно и ощущается специфический запах. Кокенко, видя мое замешательство, замечает, что работать в серпентарии тяжело, но интересно, а когда люди втягиваются, то "их не вышибешь". Сейчас коллега Кокенко — Игорь Титов, он втянулся в работу всего за три месяца. Герпетологи должны обязательно работать в тандеме, постоянно сменяя друг друга, — если находиться на месте долго, то быстро выдыхаешься, говорит мой собеседник. Василий доит (так называется процесс сбора змеиного яда) по 200−300 змей в день, работает с 8:00 до 14:00. Шутит, что работа у него сидячая и рутинная — по несколько часов подряд находиться за специальным станком. Светлое и темное Заглядываю еще в одно помещение, но Василий останавливает — это экспериментальная комната, то, что в ней происходит, — секрет. Эксперименты связаны с условиями содержания змей: чем змее комфортнее, тем больше яда она дает. "Мы с каждым годом улучшаем условия содержания. Вот видите, клетка поделена на две части — светлая и темная. В них разный температурный режим и влажность. В зависимости от того, что змеям больше надо, в ту зону они и перемещаются. Мы сейчас еще дальше продвигаемся, совершенствуемся", — замечает Василий Кокенко. В серпентарии гадюки живут определенными группами, в каждой клетке обитатели только одного района Новосибирской области. Змеи здесь преимущественно из северных районов региона — Кыштовского, Убинского и Чулымского. Змеи из Тверской области содержатся отдельно. Маленьких гадюшат стараются отвозить в места обитания родителей.

"Чтобы маленького вырастить, надо очень много времени и ресурсов потратить — проще отпустить на волю, где были пойманы родители. Отпускаем тысячами в год", — замечает Василий. Кормят змей раз в неделю или десять дней — так они питаются в природе. Их рацион состоит из мышей и лягушек, в серпентарии также экспериментируют с различными комбикормами, дают витаминные добавки. Питомцев в серпентарии не моют, как рассказывает Алексей Гладких, они сами "купаются" в поилках. Кокенко работает с пресмыкающимися 31 год. Говорит, это желание появилось еще в детстве, лет в 12. Дома у него и сейчас террариум, в котором два десятка неядовитых особей: ужи, удавы, полозы. "Ящерицу мне подарили, да и вообще животные были мне интересны. Всегда смотрел передачу "В мире животных", читал "Юный натуралист". Затем были поездки, террариумы дома и желание учиться", — вспоминает Кокенко. Подоить змею Яд у змей отбирается за специальным станком, перед этим герпетолог надевает тяжелый фартук из плотной клеенчатой ткани, защищающий от укусов, а также экскрементов, которые отбрасывает змея во время дойки, берет несколько приборов. Ассистентки — две девушки — подают и затем уносят змей. Каждую змею специалист ловким движением прижимает верхней челюстью к специальной рюмке и собирает яд. В итоге емкость наполняется густой прозрачной жидкостью бледно-желтого либо ярко-желтого цвета в зависимости от породы. После дойки рты питомцам промывают перекисью водорода, чтобы исключить возможность передачи заболеваний, ведь на одну рюмку сдаивается по несколько десятков змей. "Мы берем яд у змей через определенное количество дней. Яд чистим, высушиваем, он у нас кристаллический", — говорит Кокенко. На рабочем месте случаются укусы. Директор Сибирского серпентария Алексей Гладких, возглавляющий учреждение с 2005 года, например, признается, что как-то при приемке змей досталось и ему. Но укус укусу рознь — в большинстве случаев случаются "скользкие, когда зубом прошло". Такой, уверен Гладких, не так страшен.

"Яд гадюк опасен для человека, но, как правило, не смертелен, летальные случаи все-таки реже встречаются. Чаще человек способен пережить, переболеть укус. У змей количество яда пропорционально размеру, а гадюка небольшая. Но в серпентарии они не совсем обычные, мы же их доим, они "раздаиваются", поэтому укус гадюки в серпентарии совсем не тот, что в природе, яда — раза в четыре больше, чем у дикой", — говорит директор. Герпетологи Сибирского серпентария считают, что у человека, которого змеи кусали несколько раз, вырабатывается определенный иммунитет. "Что-то такое есть, потому что, когда первые укусы по молодости были, проходили хуже, чем потом, в возрасте, но это чисто интуитивное ощущение. Оно не доказано, личные впечатления наших герпетологов", — добавляет Гладких. Укус крупной гадюки способен убить кролика. В случае с человеком — сначала ощущается очень сильная боль, потом кожа и ткани отекают, травмированный орган может существенно увеличиться в размерах, развивается аллергическая реакция. Например, может опухнуть язык, что особенно опасно, потому что человек начинает задыхаться. Яд змеи вызывает тошноту и рвоту. Переезд на собственные площади Алексей Гладких о себе говорит, что он менеджер, а не герпетолог. "Я думаю, что есть в этом эффективность. Герпетологи народ такой, они как музыканты, скрипачи-виртуозы, их мало, и они все друг друга знают, они очень честолюбивы, а производство иногда требует отказа от личного честолюбия в угоду эффективности", — считает Гладких. В планах учреждения — переезд на собственные площади.

"Мы всегда были на арендуемых площадях, здесь, например, с 2011 года. Сейчас впервые за всю историю будет свое собственное помещение — в Кировском районе. Занимаемся реконструкцией. Новое помещение примерно в полтора раза больше, чем здесь, можно будет говорить об увеличении числа клеток, поголовья, там будет более правильное зонирование", — планирует Гладких. Сейчас серпентарий — рентабельное коммерческое предприятие (яд гадюки, например, сегодня стоит в 30,3 раза дороже золота). Но были в его истории и совсем другие времена, когда устоять удалось только благодаря энтузиазму сотрудников. "В СССР было около десятка серпентариев — некоторые из них располагались на Кавказе и в республиках. 90-е годы пережили очень тяжело: по несколько лет не было ни зарплаты, ничего, все серпентарии благополучно закрылись, а мы остались. Мы семь лет практически без зарплаты жили, на энтузиазме. Нормально постепенно стало", — вспоминает Кокенко. Медицина и наука Сибирский серпентарий выпускает хитозановый гель "Випразан" со змеиным ядом, который может применяться при болях в мышцах и суставах. Гель — не лекарственное, а косметическое средство, его испытания проводились на базе Городской клинической больницы №2 в 2016 году. Гладких говорит, что это первая гелевая форма для наружного применения с ядом.

Есть планы и в сфере науки: Алексей Гладких рассказывает, что в России сейчас производится сыворотка только против яда гадюки обыкновенной. При этом, по его словам, в регионах на юге страны и на Урале обитает не только гадюка обыкновенная, но и гадюка Никольского и степная гадюка. "Есть регионы, где присутствуют все три вида гадюк и более распространена, например, гадюка степная. А есть регионы, где только гадюка обыкновенная. Яды у этих гадюк в основном схожи по составу, но имеют существенные отличия, а сыворотка одна. При реальной ситуации укуса нет возможности поймать змею и идентифицировать — какой вид это был. Необходимость инъекции специальной сыворотки зависит от того, "как приложилась змея". В некоторых случаях можно использовать и другие препараты — в частности, эффективна капельница с физраствором или антигистаминные средства. Однако способ лечения определяется врачом исходя из каждого конкретного случая.