Власти Камчатки разрабатывают новые маршруты для путешествий по полуострову осенью

ТАСС, 24 июля. Власти Камчатки совместно с туроператорами региона прорабатывают новые маршруты путешествий по краю осенью, сообщила в пятницу на пресс-конференции в ТАСС врио руководителя агентства по туризму и внешним связям региона Елена Лассаль.

"Традиционно считается, что лучшее время для путешествий по Камчатке - лето, однако, мы прорабатываем для наших гостей массу осенних развлечений. Это и рыбалка, и сплавы, и велотуры, и этнические программы. Зимой ждем туристов на снегоходные маршруты, вертолетные экскурсии, катание на собачьих упряжках. Есть также замечательные программы и для весны", - сказала Лассаль, отметив, что разработка новых туристических продуктов ведется совместно с туроператорами региона.

В настоящий момент Камчатский край находится на втором этапе снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, и с 12 июля на территорию полуострова разрешен въезд туристов без прохождения ими обязательной двухнедельной самоизоляции при условии сдачи экспресс-теста на инфекцию в аэропорту.

В 2019 году Камчатку посетили более 240 тыс. туристов, и это на почти на 26 тыс. человек больше, чем годом ранее. Почти вдвое в прошлом году возросло и число иностранцев, посетивших полуостров - всего около 36 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. На прошлой неделе вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии. Среди основных мер поддержки на Камчатке - авансирование социальных туров, возмещение части расходов на коммунальные и арендные платежи, а также затрат на переориентацию бизнеса во время пандемии. Всего на поддержку отрасли власти Камчатки направят более 140 млн рублей.