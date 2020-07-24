В Карачаево-Черкесии вновь открываются детские сады, закрытые из-за коронавируса

ЧЕРКЕССК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии сняли введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на работу детских садов, в первую очередь откроются только дежурные группы. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.

"В связи с третьим этапом снятия ограничительных мер в Карачаево-Черкесии с этой недели рекомендовано открытие дошкольных образовательных организаций согласно потребности. В настоящее время каждый муниципалитет разрабатывает дорожную карту для открытия дошкольных учреждений: изучается потребность родителей, проводится большая работа по подготовке и дезинфекции детских садов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что при открытии в детских садах будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, в том числе дезинфекция и проветривание помещений, измерение температуры сотрудников и детей. В первую очередь будут открыты дежурные группы, после чего при необходимости сады будут переходить на полноформатный режим работы.

В пресс-службе отметили, что вопрос открытия детских лагерей прорабатывается региональным оперштабом. "Учитывая возможные риски при организации летнего отдыха детей в условии распространения коронавирусной инфекции и с целью профилактики детского травматизма в каникулярное время, школьников стараются максимально охватить дистанционными программами дополнительного образования. К этой работе привлекаются не только организации допобразования, но и учреждения культуры и спорта по месту жительства. Всего к разным видам дистанционного досуга привлечены 22,5 тыс. детей и подростков", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального штаба, на 24 июля в республике выявлено 4333 случая заражения новым коронавирусом, включая 23 за прошедшие сутки. Вылечились 2860 пациентов, умерли 21 человек. Под наблюдением остаются 118 человек.