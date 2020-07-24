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Кировская область получит около 6 млн рублей на развитие добровольчества

Средства сначала поступят в региональный бюджет, а затем их распределят авторам волонтерских проектов, реализация которых начнется в 2021 году

ТАСС, 24 июля. Кировская область получит из бюджета 5,9 млн рублей на развитие волонтерства и добровольчества в регионе, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Кировская область получит 5,9 млн рублей за серию проектов поддержки и развития добровольчества", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что средства сначала поступят в региональный бюджет, а затем их распределят авторам волонтерских проектов, реализация которых начнется в 2021 году. Речь идет о программе поддержки и развития добровольчества в Кировской области "#ВолонтерыВятки". Также средства направят региональному ресурсному центру по обучению добровольцев поиску пропавших людей, областной организации ветеранов и средней школе Слободского района.

Средства распределялись в рамках федерального конкурса лучших региональных практик "Регион добрых дел". Участники в режиме онлайн презентовали конкурсной комиссии свою заявку.

"Это большая победа всего нашего региона и его волонтерского корпуса. Проведена значительная работа по подготовке проектов. Благодаря их реализации продолжат развитие школьное, серебряное добровольчество и добровольчество среди трудоспособного населения. Кроме того, будет укреплена инфраструктура добровольчества", - цитирует пресс-служба министра спорта и молодежной политики Кировской области Анну Альминову.

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