В Чечне объявили два выходных дня в связи с празднованием Курбан-байрама

ГРОЗНЫЙ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Чечни объявили выходными днями 30 и 31 июля в связи с мусульманским праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства республики в пятницу.

"В связи с празднованием праздника Курбан-байрам и на основании обращения Духовного управления мусульман Чеченской Республики <…> объявить 30 и 31 июля 2020 года нерабочими днями", - говорится в указе главы региона.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.