На Ставрополье в 2020 году благоустроят более 240 общественных пространств

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2020 году планируют благоустроить по национальному проекту свыше 240 общественных территорий, что на 19% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в режиме видеоконференции провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, посвященное реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в субъектах Российской Федерации.

В заседании приняли участие руководители субъектов страны, в их числе - губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"В 2020 году, в соответствии с паспортом федерального проекта, в крае планируется благоустроить 183 общественных территории. С учетом реализации смежных краевых программ, количество улучшенных общественных пространств составит 241", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Ставропольском крае было благоустроено 202 общественных территории, что составило 125% от целевого показателя. Таким образом, число благоустроенных территорий в 2020 году вырастет на 19%.

"Комфортная городская среда" выступает тем стержнем, вокруг которого мы выстраиваем нашу региональную политику развития общественных территорий. Вместе с краевой программой поддержки местных инициатив, программой курортного сбора, действующей на Кавказских Минеральных Водах, он дает хороший системный эффект, увеличивает масштаб благоустройства", - отметил глава региона Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).