В Северной Осетии к юбилею Вахтангова создадут дом-музей, снимут фильм и учредят фестиваль

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июля. /ТАСС/. Дом-музей театрального режиссера Евгения Вахтангова создадут в 2021 году во Владикавказе, где он родился и начал творческий путь. Как сообщили в пресс-службе Минкульта республики, также про Вахтангова снимут фильм, издадут книгу и учредят фестиваль.

"В рамках юбилейных торжеств осенью 2021 года планируется проведение ремонтно-реставрационных работ Русского академического театра им. Евгения Вахтангова во Владикавказе, съемка документального фильма, издание книги о жизни и творчестве Вахтангова, а также учреждение международного театрального фестиваля русских театров "На родине Вахтангова", - говорится в сообщении.

Для создания культурного центра "Дом-музей Евгения Вахтангова" по распоряжению главы республики создана рабочая группа по решению главной задачи - расселению многоквартирного дома. Там и будет создаваться музей.

Все собственники дома, который является сейчас аварийным, переедут в комфортное отремонтированное жилье большее по площади.

"Влияние Евгения Вахтангова на театральное искусство, кино, актерскую и режиссерскую школу XX-XXI века имеет мировое значение. Имя Вахтангова - международный бренд. Руководство республики чтит память своего выдающегося соотечественника", - говорится в сообщении.

Во Владикавказе открыт памятник Вахтангову, его имя носит старейший на юге России - Русский драматический театр имени Евгения Вахтангова.