Многофункциональные спортплощадки построят в 4 районах Ставрополья в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Спортивную площадку для сдачи норм ГТО открыли в селе Красногвардейском Ставрополья. Всего в 2020 году многофункциональные спортивные площадки построят в 4 районах края, сообщили журналистам в пятницу в управлении по информполитике правительства региона.

"В 2020 году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" поставки комплексов оборудования для многофункциональных спортивных площадок запланированы для четырех районов: Красногвардейского, Кочубеевского, Предгорного и Грачевского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Красногвардейском уже открыта спортивная площадка, на которой расположены тренажеры, а также оборудование для сдачи норм ГТО. Здесь же находится информационный стенд, с помощью которого любой желающий сможет сориентироваться в нормативах, соответствующих его возрасту.

Сообщается, что площадь спортплощадки - 350 квадратных метров.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.