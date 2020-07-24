В Кавминводах создадут велотеренкур протяженностью 75 км

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Велотеренкур длиной 75 км создадут на Кавказских Минеральных Водах. Он пройдет по территории Бештаугорского заказника и свяжет горы-лаколиты региона, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

"Мы сейчас создаем велотеренкур, это огромный проект на 75 км, который свяжет все горы лаколиты Кавминвод", - сказал Трухачев в ходе круглого стола "Внутренний туризм: продвижение перспективных направлений России в условиях закрытых границ", прошедшего в ТАСС.

По его словам, велотеренкур пройдет через особо охраняемые территории. "Где-то будет по границам проходить, и мы затрагиваем места, где возможно произвести остановки и насладится природным великолепием, ландшафтного биоразнообразия Бештаугорского заказника", - добавил министр.

Пятиглавая Бештау (от тюрк. "беш" - пять и "тау" - гора) - самая большая и древняя из гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод. Имеет пять вершин, расположена в центре северо-восточной части Кавказских Минеральных Вод. С нее видны все 17 гор-лакколитов, панорама курортного района и горная цепь Кавказского хребта.

По информации министерства природных ресурсов Ставрополья, Бештаугорский заказник расположен на территории Подкумско-Золкинского природно-культурного лесостепного ландшафта. В территорию заказника включены 10 гор, которые объявлены памятниками природы краевого значения: "Гора Бештау", "Гора Бык", "Гора Верблюд", "Гора Железная", "Гора Змейка", "Гора Лысая", "Гора Медовая", "Гора Острая", "Гора Развалка", "Гора Тупая".