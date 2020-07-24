Четвертый ковидный госпиталь возвращается к обычной работе в КБР

НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. Одна из районных больниц в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), перепрофилированная ранее для лечения больных с коронавирусной инфекцией, возвращается к обычному режиму работы в связи с сокращением числа заразившихся в республике. Об этом сообщается в пятницу на странице регионального Минздрава в Instagram.

"С завтрашнего дня в связи с сокращением числа больных коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание в тяжелой форме и нуждаются в госпитализации, прекращает функционировать госпиталь особо опасных инфекций подразделения Межрайонной многопрофильной больницы в с. Анзорей", - сообщает Минздрав республики.

Госпиталь на 202 койки начал работу с 28 мая, за это время здесь получил медицинскую помощь 561 пациент, эти люди переносили заболевание в тяжелой форме. В госпитале работали 179 сотрудников больницы. "Сегодня коллектив проводит в помещениях уборку, предстоит дезинфекция. После двухнедельного карантина подразделение вернется к штатному режиму работы", - отметили в ведомстве.

Ранее в регионе были закрыты еще три подобных госпиталя.

О ситуации в регионе

В региональном оперштабе сообщили, что, по состоянию на 24 июля, проведено 117 239 исследований путем тестирования, всего выявлено 5 870 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 15). Из числа заболевших выздоровели 5 377 (за сутки плюс 21), умерли 66 (за сутки один мужчина 1945 г.р.). В госпиталях остаются 474 пациента (как подтвержденные, так и не подтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимации - 26 человек.

В оперштабе напомнили, что необходимо продолжать соблюдение мер профилактики: соблюдать масочный режим в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры - вызвать врача на дом.