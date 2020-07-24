Экс-директор курской агрофирмы получил 2,5 года колонии за мошенничество с госсубсидиями

КУРСК, 24 июля. /ТАСС/. Суд в Курской области приговорил бывшего директора ОАО "Агропромышленный альянс "Юг" Алексея Гайдукова к 2,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве на 26 млн рублей при получении субсидии, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного получения группой компаний "Агропромышленный альянс "Юг" в качестве субсидии из бюджета Курской области в январе 2018 года.

"По приговору суда директору [Алексею Гайдукову] сельхозпредприятия [ОАО "Агропромышленный альянс "Юг"] назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, по иску прокурора Суджанского района с организации, незаконно получившей субсидию, в доход федерального и областного бюджетов взыскано свыше 26 млн рублей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

По данным следствия, "Агропромышленный альянс "Юг" в 2010 году заключил с одним из банков инвестиционный кредитный договор на получение целевых средств для строительства и модернизации свиноводческого комплекса в Курской области, а также покупку оборудования. Однако прежде чем получить субсидию на возмещение части процентной ставки, уполномоченный сотрудник агрофирмы не сообщил специалистам комитета АПК Курской области о имеющейся у компании задолженности. В итоге в 2017 году агрофирма получила более 26 млн рублей из бюджета Курской области незаконно.