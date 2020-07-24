Пешеходный мост через приток Волги в Твери построят к концу года

ТАСС, 24 июля. Пешеходный мост в Твери через реку Тьмака, которая является правым притоком Волги, построят к концу 2020 года. К работе привлечена компания, участвовавшая в возведении Крымского моста, сообщил в пятницу губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой.

"Пешеходный мост через Тьмаку мы планируем открыть к концу текущего года. Компания, которая занимается созданием объекта, - тверская, с хорошей репутацией. Она участвовала в строительстве Крымского моста, имеет опыт по реконструкции Московского шоссе, в строительстве пешеходного моста в Завидово и во многих других проектах", - приводит пресс-служба облправительства слова Рудени.

Длина моста - более 88 м, ширина - 5,5 м, сейчас работы выполнены на 77%, прогнозируемый срок службы сооружения - порядка 100 лет. Строительство моста, по информации пресс-службы, является одним из этапов реконструкции площади Победы в Твери, которая началась в 2017 году, также он устранит разрыв туристского пешеходного маршрута по городу. "Многое уже сделано, но для повышения туристической привлекательности необходимо развивать туристскую инфраструктуру. Уникальная природа, богатое культурно-историческое наследие Твери - это все может иметь колоссальный туристический эффект", - отметила Догузова.

В пятницу Догузова и Руденя приняли участие в открытии пешеходного моста через реку Дойбицу, который возведен по программе развития инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Волжское море".