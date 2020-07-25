Фестиваль морских охотников начался в арктических районах Чукотки

ТАСС, 25 июля. Ежегодный фестиваль морских охотников "Анкалит", участники которого соревнуются в ловкости и силе, начался в субботу в китобойной столице России - селе Лорино на берегу Северно-Ледовитого океана. В соревнованиях участвуют 19 команд из четырех национальных сел полуострова, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Каждый год морские охотники на фестивале соревнуются в гонках на байдарках, метании гарпуна, борьбе, женщины готовят национальные блюда, декоративные изделия, украшения. Этим летом организаторы праздника запланировали проведение товарищеского матча по футболу между командами сел Лорино и Лаврентия и подготовили интересную культурно-развлекательную программу", - уточнил собеседник агентства. Фестиваль завершится в воскресенье.

Морской зверобойный промысел на Чукотке - это важнейшая отрасль хозяйствования коренных народов округа. Профессиональными морскими охотниками - жителями прибрежных сел, расположенных на берегу океана, ведется добыча серых и гренландских китов, моржей, белух, акиб и лахтаков. Заниматься промыслом гренландских китов, занесенных в Красную книгу и запрещенных к добыче, могут лишь коренные жители Чукотки исключительно для личных потребностей.

"Анкалит" переводится с чукотского как "береговой житель". Впервые фестиваль морских охотников прошел в 2013 году.

Лорино - национальное село на Чукотке. Расстояние до Анадыря - около 520 км.