{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Башкирии до конца года откроют более 100 фельдшерско-акушерских пунктов

До 2024 года в регионе заменят все устаревшие и пришедшие в негодность ФАПы

ТАСС, 25 июля. Более 100 новых фельдшерско-акушерских пунктов откроют на территории Башкирии до конца 2020 года, сообщил в субботу на своей странице в Instagram глава республики Радий Хабиров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наверное, только сельские жители понимают, что такое фельдшерско-акушерский пункт. Это не только медицина - по сути, это центр жизни для любого села. И перед нами стоит, в общем-то, непростая задача. Долгие годы мы не уделяли внимание сельской медицине. Более того, в рамках так называемой оптимизации перекромсали многое, что было раньше. В нашей огромной республике – 2098 ФАПов, из них 60% нужно ремонтировать. Мы взяли на себя план до 2024 года заменить все устаревшие и пришедшие в негодность ФАПы, их в Башкортостане 406. А это значит, не менее 100 каждый год. В ближайшее время закончим 4 ФАПа в Татышлинском районе. Появятся они в селах Старокайпаново, Старокальмиярово, Бадряшево и в деревне Маматаево. Всего в этом году мы построим 109 ФАПов.

Публикация от Радий Хабиров (@khabirovradii)

"В нашей огромной республике 2 098 ФАПов, из них 60% нужно ремонтировать. Мы взяли на себя план до 2024 года заменить все устаревшие и пришедшие в негодность ФАПы, их в Башкортостане 406. Всего в этом году мы построим 109 ФАПов", - написал Хабиров.

По его словам, в ближайшее время закончится обновление четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Татышлинском районе. Появятся они в селах Старокайпаново, Старокальмиярово, Бадряшево и деревне Маматаево.

"Наверное, только сельские жители понимают, что такое фельдшерско-акушерский пункт. Это не только медицина - по сути, это центр жизни для любого села. И перед нами стоит непростая задача", - добавил Хабиров.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
В парке "Патриот" открыли аллею российского флота
На плитах из белого мрамора высечены имена генерал-губернаторов Кронштадта
Читать полностью