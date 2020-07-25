В Башкирии до конца года откроют более 100 фельдшерско-акушерских пунктов

ТАСС, 25 июля. Более 100 новых фельдшерско-акушерских пунктов откроют на территории Башкирии до конца 2020 года, сообщил в субботу на своей странице в Instagram глава республики Радий Хабиров.
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Наверное, только сельские жители понимают, что такое фельдшерско-акушерский пункт. Это не только медицина - по сути, это центр жизни для любого села. И перед нами стоит, в общем-то, непростая задача. Долгие годы мы не уделяли внимание сельской медицине. Более того, в рамках так называемой оптимизации перекромсали многое, что было раньше. В нашей огромной республике – 2098 ФАПов, из них 60% нужно ремонтировать. Мы взяли на себя план до 2024 года заменить все устаревшие и пришедшие в негодность ФАПы, их в Башкортостане 406. А это значит, не менее 100 каждый год. В ближайшее время закончим 4 ФАПа в Татышлинском районе. Появятся они в селах Старокайпаново, Старокальмиярово, Бадряшево и в деревне Маматаево. Всего в этом году мы построим 109 ФАПов.
"В нашей огромной республике 2 098 ФАПов, из них 60% нужно ремонтировать. Мы взяли на себя план до 2024 года заменить все устаревшие и пришедшие в негодность ФАПы, их в Башкортостане 406. Всего в этом году мы построим 109 ФАПов", - написал Хабиров.
По его словам, в ближайшее время закончится обновление четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Татышлинском районе. Появятся они в селах Старокайпаново, Старокальмиярово, Бадряшево и деревне Маматаево.
"Наверное, только сельские жители понимают, что такое фельдшерско-акушерский пункт. Это не только медицина - по сути, это центр жизни для любого села. И перед нами стоит непростая задача", - добавил Хабиров.
Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.