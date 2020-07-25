В Петербурге наградили полярников за заслуги в освоении Арктики и Антарктиды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Межрегиональная ассоциация полярников вручила нагрудные знаки "Почетный полярник" 17 исследователям и сотрудникам организаций, ведущих свою деятельность в Арктике и Антарктиде. На церемонии вручения наград на борту ледокола "Красин" в Санкт-Петербурге в субботу присутствовал президент Ассоциации полярников, известный российский и советский ученый-океанолог Артур Чилингаров, передает корреспондент ТАСС.

"Знак "Почетный полярник" - самая дорогая награда для человека, который отдал своему делу многие годы жизни. Сегодня мы чествуем этих выдающихся людей", - сказал Чилингаров во время церемонии награждения.

Ассоциация полярников планировала вручить почетные знаки в День полярника, 21 мая, однако в связи с пандемией коронавируса, церемонию перенесли и разделили на две части. Следующее награждение планируется в декабре 2020 года, рассказали агентству в пресс-службе Ассоциации полярников.

Нагрудный знак "Почетный полярник" утвержден в 2005 году Министерством транспорта Российской Федерации. Знаком награждаются работники организаций морского, воздушного и внутреннего водного транспорта, сотрудники Минтранса, Федерального агентства морского и речного транспорта, а также иные лица, внесшие значительный вклад в развитие деятельности России в Арктике и Антарктиды.