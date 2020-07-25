В Татарстане на авиапразднике "Я выбираю небо" выступила группа высшего пилотажа "Стрижи"

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Летчики пилотажной группы "Стрижи" на шести истребителях Миг-29 выполнили групповые и одиночные полеты над акваторией реки Казанка в столице Татарстана в рамках авиационного праздника "Я выбираю небо!", передает корреспондент ТАСС.

Праздник прошел в Казани в восьмой раз и был приурочен к столетию Татарстана, которое отмечается в 2020 году. Показательные полеты выполнили самолеты и вертолеты, среди которых были воздушные суда, принадлежащие Минобороны РФ, Центральному аэроклубу РТ ДОСААФ РФ и Казанскому вертолетному заводу.

"Для жителей республики праздник является доброй традицией, этот год не стал исключением - мы отмечаем 100-летие нашей республики, 80-летие Казанского вертолетного завода. Начиная со школьной скамьи мы воспитываем новых ученых, конструкторов, авиастроителей, летчиков, которыми всегда славилась республика. Сегодняшнее мероприятие помогает раскрыть суть этих профессий. Татарстан является одним из ведущих регионов страны, где системно решаются вопросы поддержки и развития реального сектора экономики, в том числе и авиастроительной отрасли", - сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, выступая на мероприятии.

Одним из главных событий праздника стало выступление группы "Первый полет" - единственной в России профессиональной пилотажной группы на поршневых самолетах, летчики которой синхронно выполняют фигуры высшего пилотажа, требующие использования предельных возможностей человека и самолета. Жители и гости Казани стали очевидцами уникального аэропредставления, которое уже получило название "Небесный принтер". Во время одновременного пролета самолеты выпустили дымовые следы, образовавшие надписи в небе над центром семьи "Казан". В честь столетия Татарстана летчики пилотажной группы создали на небе надпись "100 лет ТАССР".

"Уверен, что в этом году праздник "Я выбираю небо!" - стал не только отличной возможностью продемонстрировать потенциал авиационной отрасли России, но и явился символом силы духа и мужества для всех, кто сплотился в этот сложный период. Мы очень рады, что первое выступление группы в этом сезоне состоялось именно здесь, в небе над Казанью, в период празднования знаменательной даты - 100 лет со дня образования ТАССР. Надеюсь, что жители города смогли насладиться представлением и провести с пользой выходной день", - сказал руководитель пилотажной группы "Первый полет" Дмитрий Самохвалов, слова которого приводит пресс-служба команды.