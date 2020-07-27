В Краснокаменске возобновили строительство физкультурного комплекса

ЧИТА, 27 июля. /ТАСС/. Подрядная организация возобновила строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе Краснокаменске в Забайкальском крае, которое было заморожено в 2015 году, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

"На объекте ведут работы по теплотрассе - прокладке трубопровода и устройству железобетонных лотков. Прорабатывается вопрос по подключению канализации. Заказали металлоконструкции для устройства каркаса здания", - сказали в пресс-службе.

Общая площадь центра превысит 3 тыс. кв. м, в нем будет универсальный спортивный зал для волейбола, баскетбола, мини-футбола, а также тренажерный зал. Здесь предполагается установить трибуны общей вместимостью более 500 зрителей. Кроме того, в здании разместят кабинет врача, буфет, комнату для мелкого ремонта спортивного оборудования, душевые, помещение для охраны. Ввести объект в эксплуатацию планируется к 1 ноября 2021 года.

Как уточнил ТАСС министр физической культуры и спорта региона Виталий Ломаев, строительство ведется полностью на краевые средства, освоены будут 208 млн рублей, в том числе 118 млн рублей - в 2020 году.

Моногород Краснокаменск является вторым по величине городом Забайкальского края. Здесь живут около 55 тыс. человек. На протяжении 50 лет Краснокаменск полностью зависит от разработки месторождений урана - здесь расположено крупнейшее в России уранодобывающее предприятие - Приаргунское производственное горно-химическое объединение.

В 2013-2015 годах правительство России выделило 160,5 млн рублей на строительство ФОКа в Краснокаменске по программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", однако регион не успел освоить средства, из-за чего строительство в итоге было приостановлено. В 2016 году правительство Забайкалья попыталось возобновить работы, однако в ноябре 2017 года на стройплощадке получил серьезные электроожоги восьмилетний ребенок, из-за чего возведение объекта осталось заморожено.