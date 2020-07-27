В Башкирии многодетные семьи смогут получить выплату вместо земельного участка

УФА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Башкирии решили предлагать многодетным семьям, которые стоят в очереди на получение земельного участка, денежную выплату в размере 250 тыс. рублей в качестве альтернативы. Это позволит ускорить решение жилищного вопроса таких семей, сообщил глава республики Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Мы приняли решение, что многодетная семья может вместо земельного участка получить денежную компенсацию в размере 250 тыс. рублей, неважно, это город или сельский район. Мы подумали, что это более быстрая помощь многодетным семьям в улучшении жилищных условий", - сказал Хабиров.

Он подчеркнул, что деньги могут быть использованы только на улучшение жилищных условий, и каждая семья вправе выбирать между участком и компенсацией. "Мы уже видели целые поля - огромные территории, выделенные для многодетных семей, там в центре стоят один или два дома, а территория пустая, она не осваивается. Многие многодетные семьи просто не в состоянии потом продолжать стройку, получив участок даже с коммуникациями", - отметил Хабиров.

По его словам, в республике в очереди на получение земельного участка состоит 16 тыс. семей, воспитывающих более трех несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида младше 18 лет. Выплата компенсаций должна начаться с сентября в пилотном режиме.