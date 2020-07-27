В Железноводске откроется первый на Ставрополье Клуб молодых семей

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Клуб молодых семей, первый на Ставрополье, откроется в Железноводске в сентябре. При клубе будут проходить встречи с семейными психологами и юристами, а также проводиться тренинги личностного роста, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"На базе городского дворца культуры начнет работу первый на Ставрополье Клуб молодых семей. Наша задача - объединить молодых людей, понять их потребности, услышать пожелания и привлечь к совместной общественной деятельности на благо нашего города. При клубе будут регулярно проходить встречи с семейными психологами и юристами, которые будут разъяснять гражданам их права", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Он отметил, что будут проводиться тренинги личностного роста. Все мероприятия будут бесплатными. Деятельность клуба будут регулировать сами участники, которые путем голосования будут выбирать тематику встреч и объединений.