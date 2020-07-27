В селе Северной Осетии на благоустройство парков направили 11 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июля. /ТАСС/. Две общественные территории благоустроили в селении Октябрьское Пригородного района Северной Осетии. Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики, на эти цели по нацпроекту направили 11 млн рублей.

"Две общественные территории в Октябрьском приобрели новый вид. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" был благоустроен Центральный парк и фонтан в районе водной станции. Общий бюджет благоустройства двух объектов превысил 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

В центральном парке Октябрьского обновили пешеходные дорожки и освещение, установили малые архитектурные формы - скамейки и урны. Также там смонтирован детский игровой комплекс, благоустроили концертную зону, появилась возможность проводить мероприятия на летней сцене в комфортных условиях.

Фонтан на водной станции уже несколько лет требовал проведения работ по реконструкции. В этом году они были завершены. Теперь общественная территория приобрела законченный вид.