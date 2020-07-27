Выходной день объявлен в Ингушетии в связи с празднованием Курбан-байрама

МАГАС, 27 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии объявили нерабочим днем 31 июля по случаю праздника Курбан-байрам (мусульманский праздник жертвоприношения, по-арабски - Ид аль-адха - прим. ТАСС ). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы главы региона.

"Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ, согласно которому 31 июля 2020 года объявляется нерабочим (праздничным) днем в связи с празднованием Ид аль-Адха", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, министерству внутренних дел республики рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в день проведения праздника.

По информации Минсельхоза республики, также по поручению главы региона проводятся работы для организации специальных ярмарок по реализации крупного и мелкого рогатого скота. "Эти площадки должны быть обустроены соответствующим образом, обязательно наличие представителей ветеринарных служб, самое главное - нам необходимо удовлетворить спрос населения и удержать цены на рынке. Из-за пандемии коронавирусной инфекции возникают сложности с завозом животных, но, уверен, что наших собственных возможностей хватит, чтобы обеспечить республику необходимым количеством животных", - передает пресс-служба слова министра сельского хозяйства республики Магамеда Гагиева.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.