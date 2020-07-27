В Смоленской области создадут центр мониторинга аварий в сфере ЖКХ

ТАСС, 27 июля. Власти Смоленской области планируют до 1 сентября 2020 года создать ситуационный центр, который в режиме онлайн будет круглосуточно собирать информацию об авариях на сфере ЖКХ региона. Он будет взаимодействовать с аналогичной структурой Минстроя РФ и также позволит выявлять коммунальные объекты, находящие в критическом состоянии, сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации.

"Будет создан ситуационный центр с круглосуточным графиком работы, где в режиме онлайн будет осуществляться сбор информации об авариях в сферах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения и прочих. Все данные о коммунальных ЧП будут фиксироваться диспетчерами центра и размещаться на единой цифровой платформе. Далее информация будет поступать в ситуационный центр Минстроя РФ", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Ситуационный центр, по данным пресс-службы, позволит обобщать, анализировать состояние коммунальной инфраструктуры, выявлять объекты ЖКХ, находящиеся в критическом состоянии. "Также благодаря данной системе можно будет следить за тем, чтобы ресурсоснабжающие организации, либо органы местного самоуправления своевременно реагировали на чрезвычайные ситуации и устраняли их. На данный момент пройдены практически все стадии подготовки к созданию в регионе ситуационного центра", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора Геннадия Наумова.

По данным пресс-службы, центр планируется создать до 1 сентября 2020 года.

В пилотном режиме такая система уже работает в шести регионах: Санкт-Петербурге, Калининградской области, Московской области, Саратовской области, Сахалинской области и Якутии.