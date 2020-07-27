Ветропарк мощностью 60 МВт начали строить на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Ветроэнергетический дивизион Росатома "Новавинд" начал строить новый ветропарк на Ставрополье, 24 ветроэнергетические установки в Новоалександровском городском округе позволят вырабатывать 60 МВт электроэнергии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"АО "НоваВинд" приступило к строительству "Кармалиновской ВЭС" в Ставропольском крае. Общая мощность будущей ветроэлектростанции составит 60 МВт, плановая среднегодовая выработка - 147 ГВт.часов. На площадке будет установлено 24 ветроустановки по 2,5 МВт каждая. Объем инвестиций в создание ВЭС составляет более 8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации проекта уже мобилизовано более 50 единиц строительной техники, а также 150 рабочих и инженерно-технических специалистов. На площадке работают два бетонных завода общей производительностью бетонной смеси 160 кубометров в час.

"Мы приступили к строительным работам на площадке Кармалиновской ВЭС. Благодаря содействию администрации Новоалександровского района удалось оперативно выбрать места расположения ВЭУ. В будущем это позволит землепользователям не только продолжать использовать эти земли для сельскохозяйственных нужд, но также эксплуатировать инфраструктуру ВЭС. Мы же, как генерирующая компания, сможем получить максимальный коэффициент использования установленной мощности ветроэлектростанции", - отметил генеральный директор АО "НоваВинд" Александр Корчагин, слова которого приводятся в сообщении.

АО "НоваВинд" - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Всего до 2023 года предприятиям в контуре управления АО "НоваВинд" предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.

Строительство первой ветростанции на Ставрополье началось осенью 2019 года в Кочубеевском районе. "Новавинд" создает ветроэлектостанцию мощностью 210 МВт. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.