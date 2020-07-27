В Карачаево-Черкесии отремонтировано больше 70% бесхозных гидротехнических сооружений

ЧЕРКЕССК, 27 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт и реконструкция проведены на более чем 70% бесхозных гидротехнических сооружений в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Всего в регионе выявлено 45 потенциально опасных для окружающей среды объектов, рассказал ТАСС в понедельник министр природных ресурсов и экологии КЧР Джашарбек Узденов.

По данным министерства, в республике существует проблема загрязнения водных объектов из-за неудовлетворительной работы очистных сооружений канализации и отсутствия очистных сооружений ливневых и талых вод в населенных пунктах.

"По результатам проведенной инвентаризации выявлено 45 потенциально опасных гидротехнических сооружений (находящихся в неудовлетворительном состоянии - прим. ТАСС). В целях минимизации негативного воздействия вод в республике приведено в безопасное состояние более 32 бесхозяйных гидротехнических сооружений", - рассказал Узденов.

По его словам, в течение последних пяти лет экологическая обстановка в регионе остается благополучной. "Состояние окружающей природной среды в Карачаево-Черкесской Республике остается благополучным, уровень загрязнения воздуха за последние пять лет существенно не изменяется, и превышений предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам не выявлено. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за 2019 год составил 15,397 тыс. т, в том числе твердые - 5,217 тыс. т, газообразные и жидкие - 10,180 тыс. т", - сказал министр.

Он отметил, что в текущем году планируется продолжение работ по рекультивации первой очереди хвостохранилища горно-обогатительного комбината Урупского месторождения медно-колчеданных руд, рекультивация свалки твердых бытовых отходов в городе Карачаевске. Также в марте уже была актуализирована территориальная схема в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Как ранее сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, в текущем году также планируется завершить строительство берегозащитной дамбы на реке Малый Зеленчук, продолжить капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Джегута в ауле Кызыл-Кала и ауле Джегута, на реке Уруп в станице Преградной, на реке Аксаут в станице Кардоникской и на Кубани в городе Черкесске. На притоках реки Джегута в районе аулов Кызыл-Кала, Джегута и Новая Джегута и на реке Малый Зеленчук в районе аула Али-Бердуковский, в районе аула Икон-Халк будут проведены руслоочистительные и дноукрепительные работы общей протяженностью 3,8 км.